Calciomercato Milan, ‘battaglia totale’ | Scontro per il colpo a zero

È una situazione particolare quella di Florian Thauvin, che ha un contratto in scadenza nel 2021 e nulla è ancora deciso al momento. Per il francese c’è una situazione particolare perché il Marsiglia vorrebbe anche pensare al rinnovo ma al momento nulla è deciso e le prossime settimane potrebbero essere fondamentali.

Negli ultimi giorni Maldini si è dichiarato interessato per rinforzare il suo Milan e il CEO del Marsiglia Pablo Longoria ha ritenuto poco rispettose le parole del dirigente rossonero. La questione però non finisce qui e probabilmente si troverà una soluzione nel mese di gennaio.

Calciomercato Milan, obiettivo Thauvin: è lotta con il Siviglia

Nonostante le dichiarazioni del Marsiglia, il Milan non sembra essere intenzionato a mollare l’obiettivo e seguirà gli sviluppi della situazione per provare l’assalto e cercare di acquistare il calciatore francese a parametro zero nel caso in cui non ci dovesse essere il rinnovo.

Secondo quanto riportato da ‘Telefoot’, però, i rossoneri non dovrebbero essere i soli a seguire Thauvin per una vera e propria ‘battaglia totale’, così come definita dalla testata francese. Su di lui, infatti, ci sarebbe anche il forte interesse del Siviglia. Da gennaio potranno esserci le trattative per l’acquisto e il calciatore sembrerebbe desiderare proprio il trasferimento al club spagnolo.

In questo avvio di stagione, Thauvin ha collezionato 11 presenze in campionato e ha siglato 4 reti ed effettuato 5 assist.

