Calciomercato Milan, rescissione inevitabile | Sgarbo all’ex per l’erede

Pioli vuole un innesto per gennaio in difesa: arriva al posto di Musacchio, pronto a salutare

Non convocato per la gara contro la Sampdoria, Mateo Musacchio potrebbe presto salutare il Milan: per lui lo spazio è oramai ridotto ai minimi termini, con Gabbia che è stato promosso a vice di Kjaer o di Romagnoli nelle rotazioni per l’Europa League: Stefano Pioli ha bisogno di un quarto centrale di affidamento e quindi nel mercato invernale potrebbe avvenire un cambio nella retroguardia rossonera. Musacchio arriverebbe alla risoluzione del proprio contratto, con il Villarreal che sarebbe ben felice di riaccoglierlo a distanza di tre stagioni e mezzo.

Calciomercato Milan, rescissione inevitabile

Con l’uscita di Musacchio per il Milan sarà fondamentale tornare sul mercato per la difesa, con un obiettivo già pronto per essere schierato in campo e che quindi conosca il campionato italiano: il profilo più adatto è quello di Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto con il Napoli e che non rinnoverà con la società partenopea.

Gli azzurri lo lasceranno sicuramente libero di accordarsi con un’altra società e cederlo a gennaio può essere l’occasione giusta per monetizzare una cessione che altrimenti avverrebbe a parametro zero e realizzando una pesante plusvalenza: d’altronde con un riscatto a 20 milioni e un prestito oneroso costato 6, la trattativa col Torino era costata non poco a De Laurentiis.

