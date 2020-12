Pirlo vuole gente di altissima qualità per alzare il tasso tecnico della sua Juventus, soprattutto a centrocampo. Spunta un Galactico

Pirlo non può essere certo soddisfatto della rosa a sua disposizione. In particolare del centrocampo, non all’altezza da qualche anno al blasone e alle ambizioni della Juventus. Ecco perché si dice possa chiedere alla sua società, ammesso che non lo abbia già fatto, un intervento ‘pesante’ a livello strutturale che possa alzare la qualità del reparto e di conseguenza del gioco. In soccorso dell’allenatore bresciano viene, seppur in maniera diretta, quello che per alcuni potrebbe sostituirlo a fine stagione: Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, addio Zidane al Real ‘libera’ Modric: le cifre

Il tecnico francese potrebbe lasciare il Real Madrid, a giugno o anche la prossima settimana qualora dovesse fallire la qualificazione agli ottavi di Champions. Il francese è sulla graticola, tanto che già si parla di rivoluzione in seno alla squadra. Tra i big che a rischio taglio con l’addio di ‘Zizou’ ci sarebbe anche Luka Modric, in scadenza di contratto alla fine della stagione. Proprio il fuoriclasse croato, Pallone d’Oro nel 2018 e ovviamente ex compagno nelle ‘Merengues’ di Cristiano Ronaldo, il nome che potrebbe fare al caso di Pirlo. Anche se il meglio lo ha già dato, il 35enne di Zadar può consentire ai bianconeri di elevare il livello della propria manovra ma pure della personalità in una zona nervalgica come quella del centrocampo. Modric meglio di Rabiot, Arthur e Bentancur messi insieme pure con una gamba sola, potrebbe dire qualche ammiratore (e non solo) di Modric che può convincersi a trasferirsi a Torino con un biennale da 6-7 milioni di euro a stagione più bonus, circa 21 lordi sfruttando il famoso Decreto Crescita.

Il fuoriclasse croato, obiettivo dell’Inter due anni e mezzo fa, potrebbe in realtà essere ‘liberato’ dal Real già a gennaio, se coi suoi attuali compagni non staccasse il pass per la fase ad eliminazione diretta della Champions. In tal caso occorrerebbe un contratto di due anni e mezzo da complessivi 25 milioni di euro.

A.R.

