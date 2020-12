Calciomercato Inter e Juventus, ‘occasione Real’ | I dettagli

Inter e Juventus a caccia di rinforzi di spessore per il mercato di gennaio: chance da Madrid, ecco il possibile scenario

In campo ed in sede di calciomercato, Inter e Juventus continuano a sfidarsi in vista della prossima stagione. In tal senso, quando manca meno di un mese alla riapertura della sessione di mercato invernale, rispunta un pallino di Marotta e Paratici: via al duello tra nerazzurri e bianconeri.

Calciomercato, duello Inter-Juventus: tentativo per il big

Uno dei grandi obiettivi per il 2021 di Inter e Juventus rimane, come già accaduto la scorsa estate, Marcelo. Il laterale brasiliano sta deludendo tutti nelle sue apparizioni con i ‘Blancos’: il contratto in scadenza nel 2022, inoltre, può avvicinare il brasiliano all’addio. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, però, il terzino avrebbe assunto un preparatore atletico tra i migliori in Spagna (lo stesso, tra l’altro, dell’ex Real Marcos Llorente).

Marcelo punta quindi a ritrovare la forma e convincere Zidane a preferirlo a Mendy, in caso contrario già a gennaio potrebbe esserci l’addio, con una valutazione che si aggira vicino ai 12 milioni. Non è da escludere, per Inter e Juventus, che si possa trattare per un’acquisto in prestito con diritto di riscatto per la prossima estate.

Per i nerazzurri, tuttavia, sarà fondamentale superare il girone di Champions garantendo sia introiti che l’importante palcoscenico al laterale brasiliano.

