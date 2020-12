Calciomercato Juventus, big dal Manchester United | Scambio più cash

Possibile operazione di mercato tra la Juventus e il Manchester United per il forte centrocampista offensivo

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista offensivo in grado di dare un upgrade alla squadra di Andrea Pirlo. La dirigenza bianconera apprezza da tempo il ritorno di Paul Pogba, anche se l’obiettivo potrebbe essere un suo compagno di squadra che gioca nel Manchester United: si tratta di Bruno Fernandes, che in Italia ha vestito le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria e che è letteralmente esploso allo Sporting Lisbona. Oggi veste la maglia dei Red Devils e si è affermato come uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo.

Juventus, offerto lo scambio per Bruno Fernandes

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, la Juventus vuole Bruno Fernandes. Il Manchester United, forte del contratto fino al 2025 del portoghese, pretende almeno 80 milioni di euro. Una cifra molto alta, che il club bianconero potrebbe far abbassare inserendo il cartellino di Adrien Rabiot. Una suggestione, certo, ma anche un’occasione per liberarsi del francese che guadagna 7 milioni di euro annui, col cartellino valutato 30 milioni. A lui, chiaramente, andrebbe aggiunta una parte cash di almeno 40-45 milioni per convincere i Red Devils a cedere il loro uomo migliore.

