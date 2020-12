Calciomercato Juventus, Paratici pesca in Ucraina | Colpo per la fascia

Nome nuovo per la fascia destra della Juventus: Fabio Paratici mette nel mirino il talento in Ucraina che affronterà l’Inter

Fabio Paratici allarga il raggio d’azione per cercare nuovi talenti da portare in casa Juventus nella prossima stagione. A finire nel mirino bianconero è un talento brasiliano che milita in Ucraina, con la maglia dello Shaktar Donetsk, che mercoledì prossimo affronterà l’Inter in Champions League.

Calciomercato Juventus, occhi su Dodo: servono 20 milioni

La Juventus si spinge oltre i soliti confini per trovare nuovi calciatori promettenti per la prossima stagione. Infatti Fabio Paratici sembrerebbe aver messo gli occhi su un calciatore brasiliano dello Shaktar Donetsk, Dodo. Il classe 1998 affronterà l’Inter mercoledì in Champions League, nella partita che sarà da dentro o fuori per i nerazzurri. Il suo ruolo è quello di terzino destro e la sua caratteristica principale è la velocità, con la quale ha messo in crisi difese d’elite come quella del Real Madrid.

Al momento il club ucraino valuta il calciatore intorno ai 20 milioni, una cifra non proprio bassa che però la Juventus potrebbe investire per la prossima situazione. Infatti il brasiliano potrebbe essere una risorsa fondamentale visto che a destra i bianconeri continuano ad avere solo Danilo, adattato spesso come centrale, e Cuadrado, adattato in un ruolo non suo.

