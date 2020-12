Un incastro clamoroso potrebbe portare via dall’Inter Antonio Conte e Romelu Lukaku, che andrebbero in Premier League

Romelu Lukaku è stato fortemente voluto da Antonio Conte nell’estate del 2019. Arrivato per circa 80 milioni dal Manchester United, l’allenatore nerazzurro lo ha messo al centro del suo progetto e lo ritiene un suo pupillo. L’Inter, però, deve stare attenta, perché un incastro che coinvolge il Liverpool potrebbe portarli entrambi in Premier League. Jurgen Klopp dopo Euro 2020 e l’addio di Loew sulla panchina della Germania, potrebbe approdare in nazionale. Per il sostituto all’eventuale addio di Klopp, per il Liverpool ci sarebbe l’idea di puntare su Antonio Conte.

Inter, Lukaku e Conte al Liverpool

I Reds hanno ancora negli occhi il forte Chelsea dell’allenatore nerazzurro, che ha vinto il campionato al suo primo anno. Conte ha già detto in passato di voler ritornare in Premier League per una nuova esperienza e potrebbe portarsi dietro Lukaku. L’attaccante belga sarebbe il primo acquisto che chiederebbe l’ex manager dei Blues. Il club nerazzurro, se dovesse concretizzarsi questa suggestione, chiederebbe almeno 100 milioni di euro per il giocatore. Lukaku è un elemento imprescindibile per l’Inter, che di partenza non vorrebbe privarsene. A quel punto potrebbe essere decisiva la volontà del giocatore, che spingerebbe per tornare con Conte.

