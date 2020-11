Calhanoglu alla Juventus, forse si può e già nel prossimo calciomercato di gennaio. I bianconeri possono provare ad anticipare il Manchester United, in pole per il trequartista del Milan in scadenza a giugno

La Juventus di Pirlo continua ad arrancare. I bianconeri stanno facendo fatica soprattutto in campionato, vedi il pareggio di sabato col Benevento che va a sommarsi con quelli contro Verona e Crotone. Potenzialmente Morata e compagni hanno gettato via sei punti, che alla fine della stagione potrebbero risultare pesanti. La panacea potrebbe essere il prossimo calciomercato di gennaio, del resto alla rosa costruita male da Paratici e soci urgerebbe davvero qualche rinforzo: un centravanti e un terzino sinistro, per esempio, ma forse anche un calciatore in grado di incidere nell’ultimo passaggio.

Un profilo valido in tal senso può essere quello di Hakan Calhanoglu, fantasista turco di 26 anni in scadenza di contratto con il Milan. Ad oggi la strada per il rinnovo è in salita ripida: l’agente dell’ex Bayer Leverkusen chiede 6-7 milioni l’anno, i rossoneri non andrebbero oltre i 4. Insomma la distanza è netta, ecco perché Maldini potrebbe aprire alla sua partenza a gennaio onde evitare di perderlo pochi mesi dopo a costo zero.

Calciomercato Juventus, soldi e Bernardeschi per Calhanoglu: i dettagli

In Germania danno il Manchester United in pole per Calhanoglu, con la Juve però ancora in corsa. Anche per anticipare i ‘Red Devils’, che puntano a prenderlo ‘gratis’ a giugno, il club presieduto da Andrea Agnelli può provarci in maniera concreta già all’apertura della sessione invernale. Si parla a tal proposito di una proposta da circa 7-8 milioni di euro, più il prestito con diritto di riscatto intorno ai 18 milioni di Federico Bernardeschi. Il classe ’94 di Carrara non è oggi ai livelli di Calhanoglu, ma sotto le mani dell’allenatore emiliano potrebbe ‘rinascere’ (non sarebbe il primo rinato con Pioli nel Milan) e diventare un suo degno sostituto.

A.R.

