Calciomercato Juventus, dimissioni pronte | Pirlo ‘trema’

Il calciomercato bianconero potrebbe vedere l’approdo di un top in panchina: dimissioni già pronte, Pirlo rischia

L’amaro pari contro il Benevento lascia strascichi in casa Juventus che, nel prossimo match contro il Torino, dovrà fare a meno dello squalificato Morata. Dal campo al calciomercato, si addensano nubi su Andrea Pirlo, aspramente criticato nelle ultime settimane. La panchina bianconera traballa: già pronto il piano per l’erede top.

Calciomercato Juventus, post Pirlo: svolta a giugno

Uno scenario che in vista di giugno può portare alla svolta per la panchina bianconera. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il futuro di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid sarebbe già scritto. Il tecnico francese ha pronte le dimissioni in vista della fine della stagione, d’accordo con Perez di salutarsi a giochi fatti.

Il presidente del Real valuta due alternative (Raul e Pochettino) e preferisce salutare il tecnico francese a fine anno, per ripartire da un nuovo progetto. Assist inatteso per la Juventus che sta vivendo un momento complesso. Pirlo non convince e, dopo il pari di Benevento, è stato fortemente criticato dai tifosi bianconeri.

Zidane, d’altro canto, è da sempre un pallino del presidente Agnelli che ha provato più volte a portarlo a Torino. L’estate 2021 può essere, dunque, il palcoscenico designato per il ritorno del grande ex in bianconero.

