Juventus, la dura sentenza: “Disastrosi! Dybala…”

Brutta prestazione della Juventus a Benevento, che non è andata oltre l’1-1 contro la formazione di Inzaghi: il duro attacco

Ancora una brutta prestazione per la Juventus. A Benevento finisce 1-1 con le reti di Morata e Letizia per i padroni di casa. I bianconeri hanno offerto ancora una prestazione sottotono, privi di Cristiano Ronaldo, che è stato lasciato a casa da Andrea Pirlo per un riposo concordato.

Juventus, prova da dimenticare per i bianconeri

E così all’indomani il condirettore de “Il Corriere dello Sport“, Alessandro Barbano, ha criticato duramente la prova della formazione bianconera: “La Juventus ha bisogno di misurarsi oltre Ronaldo e la prova di Benevento è stata disastrosa. Dybala è completamente fuori condizione con capacità psicofisiche inadeguate”. Una prestazione da dimenticare per la “Joya”, che non è apparso l’uomo-chiave in grado di sostituire CR7.

Pirlo non potrà più fare a meno del campione portoghese, che dovrà diventare ancora una volta il goleador principe della Juventus.

Non tutti i calciatori bianconeri sarebbero adeguati dal punto di vista della personalità, come ha annunciato lo stesso allenatore bresciano nel post-partita ai microfoni di Sky Sport.

