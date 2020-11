Juventus, duro attacco verso società e Ronaldo | ‘Troppi errori’

La Juventus non brilla dopo i primi due mesi di stagione e arriva il duro attacco nei confronti della società e di Ronaldo

È un momento complicato quello che sta vivendo la Juventus, che non ha ottenuto sicuramente i risultati che sperava in questi primi due mesi di stagione. La società ha cambiato tanto dal mese di agosto ad oggi, sia nello staff tecnico che nella rosa, ma non ha ancora impressionato sotto tutti i punti di vista.

In Champions League è già arrivata la qualificazione agli ottavi di finale ma in campionato la situazione è delicata. Con il pareggio di ieri contro il Benevento, potrebbero diventare sei i punti di distacco dalla vetta occupata dal Milan, qualora i rossonero dovessero battere la Fiorentina nella gara di questo pomeriggio.

Juventus, attacco del giornalista: “Troppi errori. Non si deve consentire a Ronaldo di giocare quando vuole”

Dopo l’ennesimo passo falso in Serie A, è intervenuto il giornalista Fabio Ravezzani che, attraverso Twitter, ha criticato la Juventus per alcune decisioni. In primis quella di affidare a Pirlo la panchina di una squadra secondo lui costruita male e poi la decisione di non far giocare Cristiano Ronaldo. Di seguito sono riportate le sue parole.

“La Juve con 17 punti (3 a tavolino) su 27 dimostra che troppe scelte sono state sbagliate. In particolare, affidare a Pirlo una squadra costruita male. Farà esperienza dei suoi errori, ma non credo che la Juve possa permetterselo così come consentire a Cristiano Ronaldo di giocare quando vuole“.

La Juve con 17 punti (3 a tavolino) su 27 dimostra che troppe scelte sono state sbagliate. In particolare, affidare a Pirlo una squadra costruita male. Farà esperienza dei suoi errori, ma non credo che la Juve possa permetterselo Così come consentire a Cr7 di giocare quando vuole — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) November 28, 2020

Ravezzani dunque non le manda a dire ed è piuttosto duro nei confronti della società dopo il pari con il Benevento.

