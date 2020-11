Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno | Pirlo ci pensa

La Juventus ha bisogno di cambiare marcia ed Andrea Pirlo è pronto ad esplorare nuove soluzioni: si pensa al clamoroso ritorno

Altro pareggio per la Juventus di Andrea Pirlo, che allo stadio Vigorito si ferma sull’1-1 contro il Benevento. Il tecnico bianconero non riesce ad ottenere i risultati che la società si aspettava, così si starebbe pensando a cambiare strategia, magari tornando sui propri passi in alcune scelte. Dietrofront e clamoroso ritorno.

Calciomercato Juventus, rinforzo a centrocampo in casa: Khedira può tornare tra i convocati

Le cose continuano a non andare in casa Juventus, e la squadra fatica a trovare la quadra giusta. L’ultima dimostrazione della difficoltà bianconera arriva dal pareggio di sabato contro il Benevento. Andrea Pirlo continua a ritenere importante avere giocatori esperti in casa, così proprio tra le mura di casa potrebbe esserci il rinforzo. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il tecnico juventino starebbe pensando a far tornare tra i convocati Sami Khedira.

Il centrocampista tedesco da tempo è ai margini del progetto juventino, e non si vede in campo dalla semifinale di Coppa Italia contro il Milan dello scorso 12 giugno. Ora le cose potrebbero però ribaltarsi e Khedira potrebbe essere l’arma in più che darebbe l’esperienza a centrocampo che cerca Pirlo per la sua squadra.

