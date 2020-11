Calciomercato Juventus, bomber di nuovo nel mirino | ‘Beffa’ all’Inter

Non è un momento semplice per la Juventus che valuta nuovi colpi per il mercato di gennaio: torna di moda il bomber

Non è stato un avvio convincente fino a questo momento per la Juventus, che ieri ha rimediato l’ennesimo passo falso pareggiando a Benevento per 1-1 contro i giallorossi e non è riuscita ancora a vincere due gare di fila in questa Serie A. Ora sono ben cinque i pareggi ottenuti nelle prime nove giornate.

Ora il distacco dalla vetta è di tre punti ma in caso di vittoria del Milan questa sera lo svantaggio potrebbe raddoppiare e diventare di sei lunghezze. La prestazione di ieri è stata più che negativa e crea qualche preoccupazione in più visto che la squadra continua a non riuscire a vincere senza la presenza di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Giroud di nuovo nel mirino. Lotta con l’Inter

In attacco soltanto il portoghese e Alvaro Morata hanno dimostrato di essere calciatori di altissimo livello in questi due mesi, per questo la società potrebbe decidere di ritornare sul calciomercato già nella finestra di gennaio.

Andrea Pirlo vuole un’altra punta e potrebbe tornare di moda il nome di Olivier Giroud, che sembra essere intenzionato a lasciare il Chelsea. La cessione potrebbe avvenire per 2-3 milioni mentre il suo ingaggio potrebbe aggirarsi intorni ai 4-5 milioni. Possibile che si punti a un contratto di un anno e mezzo.

L’attaccante francese però è anche nel mirino di Antonio Conte e potrebbe essere la priorità sulla lista per l’acquisto del vice Lukaku.

