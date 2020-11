Calciomercato Juventus, intreccio con l’Inter | Scambio a gennaio

Nella prossima sessione di calciomercato Juventus ed Inter starebbero pensando ad uno scambio tra centrocampisti

Sempre più vicina la sessione invernale di calciomercato. A gennaio i club potranno rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione, così Juventus ed Inter starebbero pensando ad un possibile scambio. Sul piatto vengono messi due centrocampisti.

Calciomercato Juventus, scambio Ramsey-Sensi: prestiti a gennaio e poi i riscatti

Sia la Juventus che l’Inter quasi certamente lavoreranno molto sul mercato invernale per rinforzare le proprie rose. In entrambi i club le cose non stanno andando come ci si augurava e la finestra per i trasferimenti di gennaio potrebbe essere un’ottima opportunità per colmare le lacune attuali. Proprio tra i due club inoltre potrebbe aprirsi uno scambio inaspettato.

A centrocampo sia tra i nerazzurri che tra i bianconeri ci sono calciatori che continuano a non convincere, come Aaron Ramsey e Stefano Sensi. Il primo sin dal suo arrivo non ha mai convinto a pieno, mentre il secondo a causa dei tanti infortuni non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio necessario a mettere in mostra le sue qualità. Così i due club starebbero pensando di coinvolgerli in uno scambio di prestiti a gennaio, per poi decidere se procedere ai rispettivi riscatti, con entrambi i calciatori valutati intorno ai 25-30 milioni. Un’operazione a sorpresa che però potrebbe far trovare la giusta strada ad entrambi i centrocampisti.

