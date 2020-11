Calciomercato Inter, Conte chiama l’agente | Colpo dalla Premier!

Il calciomercato dell’Inter può vedere un rinforzo dalla Premier League: contatti avviati, lo vuole Conte

Alle spalle la netta vittoria in casa del Sassuolo, l’Inter di Antonio Conte è proiettata già alla prossima sessione di calciomercato. In tal senso, è proprio il tecnico leccese a muoversi in prima persona per uno degli obiettivi nerazzurri in vista di gennaio: contatti già avviati.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, intreccio con l’Inter | Scambio a gennaio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, ‘pentimento’ Inter | La Juventus ci pensa

Calciomercato Inter, ecco il difensore per gennaio

Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Fichajes.net’, l’Inter si starebbe muovendo per portare alla corte di Conte, a gennaio, Phil Jones. Il centrale, cercato anche dalla Juventus ed ormai fuori dal progetto tecnico di Solskjaer al Manchester United, è tra i nomi in cima alla lista del tecnico nerazzurro. Conte ha già contattato l’agente del difensore inglese descrivendogli l’importanza di Jones nel suo progetto, sin da gennaio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il giocatore ha voglia di tornare protagonista in campo e valuta la proposta interista, nonostante una lunga scadenza contrattuale (2023) con i ‘Red Devils’. A favorire l’eventuale scelta di sposare il progetto interista, la presenza nella rosa dei meneghini di diversi compagni allo United del classe ’92.

LEGGI ANCHE >>>Sassuolo-Inter, Conte al veleno | Che attacchi alla società

Da Lukaku fino a Sanchez e Young: l’Inter ci lavora, Jones per la difesa di Antonio Conte. Il difensore è valutato 10 milioni ma visti gli eccellenti rapporti tra le dirigenze, potrebbe approdare a Milano in prestito con diritto di riscatto a circa 8 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio per l’ex Inter | Addio al big

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, salta tutto | No della Juventus: è incedibile