Calciomercato, ‘pentimento’ Inter | La Juventus ci pensa

L’Inter sta pensando a un acquisto effettuato lo scorso mercato estivo. Il giocatore lascia a desiderare sul piano delle prestazioni e la Juventus ci pensa

Possibile operazione di mercato tra l’Inter e la Juventus. Il club bianconero è sempre molto attento alla Serie A e i nerazzurri stanno riflettendo su alcune situazioni all’interno della rosa di Antonio Conte. Marotta starebbe infatti valutando il futuro di Achraf Hakimi, che non si è ancora ben integrato all’Inter, ‘pentita’ del suo acquisto.

Juventus, idea Hakimi dall’Inter

Achraf Hakimi è uno dei calciatori che l’Inter sta tenendo sotto osservazione. Conte oggi ha rinunciato al terzino destro ex Real Madrid e Borussia Dortmund contro il Sassuolo, scegliendo Matteo Darmian. I nerazzurri hanno vinto 0-3 dopo la brutta sconfitta in Champions contro le Merengues.

Hakimi sarebbe sotto osservazione e le sue prestazioni dovranno per forza di cosa migliorare, altrimenti non è da escludere la cessione. La Juventus osserva attentamente la situazione in attesa che l’Inter prendi una decisione definitiva. In tal senso, le prestazioni del terzino potrebbero aiutare.

