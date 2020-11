Calciomercato Inter, suggestione Sarri | Il piano della società

L’Inter valuta la posizione di Conte e per il futuro ci potrebbe essere Maurizio Sarri: c’è il piano della società

Sono stati due mesi molto difficili per l’Inter, che ha perso troppi punti in Serie A e attualmente occupa la quinta posizione in classifica. I nerazzurri erano partiti anche tra le favorite visti i rinforzi della scorsa sessione di calciomercato ma fin qui hanno sicuramente deluso le attese.

LEGGI ANCHE >>> Italia, UFFICIALE il ranking Fifa | Cambia la posizione degli azzurri

La stagione è ancora lunga e in Serie A puó succedere ancora di tutto visto che il distacco dalla vetta, attualmente occupata dal Milan, è di soli cinque punti. Il problema principale peró riguarda la Champions League, dove la compagine allenata da Antonio Conte è ormai a un passo dalla terza eliminazione di fila ai gironi, pur non avendo affrontato squadre nettamente superiori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Barcellona, via i due talenti | Juventus e Inter alla finestra

Calciomercato Inter, Conte in bilico: idea Sarri come successore

A questo punto la posizione di Antonio Conte non è sicuramente delle migliori, visto che i risultati ottenuti in questi due mesi non rispecchiano la forza che ha questa rosa almeno sulla carta. La società potrebbe monitorare la situazione e valutare delle soluzioni per risolvere la situazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, big fuori squadra | Assalto già a gennaio!

Non è da escludere dunque un cambio in panchina e dalla Spagna rimbalzano molte voci che accostano Maurizio Sarri alla panchina nerazzurra. Il tecnico toscano ha ancora un contratto con la Juventus e che deve risolvere prima di trovare una nuova squadra. In caso di approdo all’Inter, possibile che venga firmato un triennale da 6 milioni all’anno.

Maurizio Sarri non ha entusiasmato particolarmente sulla panchina della Juventus e per questo vuole subito una nuova avventura per riscattarsi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, addio Juventus | Dybala resta in Serie A!

Calciomercato Juventus, rinnovo lontano | Colpo dal Real Madrid!