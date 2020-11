Calciomercato Inter, nuova beffa | Sfuma il colpo dalla Premier

Non è un periodo fortunato per l’Inter, che potrebbe anche perdere un obiettivo di calciomercato: assalto del Barcellona

È un momento particolare e delicato quello che sta vivendo l’Inter, che non riesce a più rialzarsi da una crisi di risultati che va avanti ormai da inizio anno. I nerazzurri si sono rinforzati sul calciomercato ma fin qui non hanno avuto benefici, anzi, stanno andando sicuramente peggio rispetto a un anno fa.

In campionato la compagine allenata da Antonio Conte occupa la quinta posizione in classifica mentre in Champions League serve un’impresa per rialzarsi e raggiungere gli ottavi di finale. Bisogna vincere le ultime due gare del girone per poi sperare di ricevere buone notizie dalle gare di Real Madrid e Borussia Monchengladbach.

Calciomercato Inter, Marcos Alonso si allontana: il Barcellona prepara l’assalto

Mentre la squadra è concentrata sul campo per risalire, la società continua a lavorare per il futuro ma potrebbe presto perdere di vista un obiettivo di calciomercato. Il Barcellona, infatti, si sarebbe fiondato su Marcos Alonso come riportato da ‘Fichajes.com’.

L’esterno spagnolo è da diverso tempo nel mirino di Antonio Conte insieme a Emerson Palmieri, ma i ‘Blaugrana’ sarebbero pronti a beffare Marotta. L’affare con il Barcellona si può chiudere anche sui 15-18 milioni di euro visto che Marcos Alonso non rientra più nei piani del tecnico Lampard.

L’Inter perderebbe così un obiettivo per la fascia sinistra e dovrebbe mettersi nuovamente a caccia per nuovi opportunità.

