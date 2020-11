Calciomercato Milan, Mourinho bussa a Maldini | Scambio in difesa

José Mourinho bussa alla porta di Paolo Maldini: operazione di mercato tra Tottenham e Milan per uno scambio in difesa

José Mourinho alla guida del Tottenham sta ottenendo degli ottimi risultati. Gli Spurs sono primi in Premier League a pari punti con il Liverpool e vorrebbero piazzare dei colpi sul mercato per puntellare la squadra. Il tecnico portoghese ha l’idea di proporre uno scambio al Milan, con Paolo Maldini che ha il compito di valutare l’operazione

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, intreccio in Germania | Allegri torna ad allenare

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sfuma il colpo ‘gratis’ | C’è il top club!

Milan, scambio col Tottenham: offerto Sanchez

Davinson Sanchez non rientra più nei piani di José Mourinho e a breve potrebbe lasciare il Tottenham. Il difensore centrale colombiano non è più contento di giocare per gli Spurs e avrebbe chiesto la cessione. Mourinho prova a cautelarsi offrendolo in giro e spunta l’ipotesi Milan per un clamoroso scambio.

Il Tottenham cederebbe con piacere Davinson Sanchez, ma non in prestito. Ecco perché Mourinho lo avrebbe offerto a Maldini per Romagnoli. Il capitano del Milan, da tempo nel mirino della Juventus, ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato: i rossoneri hanno un posto da extracomunitario per accogliere Sanchez, dunque non è escluso che l’idea possa concretizzarsi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, pronto il contratto per Bernardeschi | Ultimatum

Milan, infortunio Ibrahimovic | Ecco l’esito UFFICIALE degli esami