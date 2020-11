Calciomercato Milan e Inter, sogno Modric | L’annuncio del croato

Calciomercato Milan e Inter, il sogno Luka Modric resta in piedi? Il croato esce allo scoperto in conferenza stampa

Nel corso delle ultime estati, è significato un vero e proprio pallino di mercato per Milan e Inter, che continuano a sperare in un colpo da Pallone d’Oro, con l’arrivo in Italia di Luka Modric. Il centrocampista croato, dalla sua, è uscito allo scoperto sul suo futuro, nel corso della conferenza stampa di vigilia, in vista della gara di Champions domani, proprio contro l’Inter: “So che si parla spesso del mio futuro – ha rivelato Modric – Ma sto davvero bene a Madrid. Ad oggi non ho particolari pensieri, quando arriverà il momento, prenderemo una decisione. Sono tranquillo, ripeto. Adesso voglio solo aiutare la squadra e raccogliere un risultato importante domani e al termine della stagione. Certo, mi farebbe piacere chiudere la mia carriera con il Real e continuerò a dare il 100% fino al mio ultimo giorno qui. D’altronde, ch non vorrebbe chiudere la carriera in una squadra così blasonata?”.

