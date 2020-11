Calciomercato Milan, sfuma il colpo ‘gratis’ | C’è il top club!

Brutte notizie per il calciomercato del Milan: Maldini superato nella corsa all’ex Real, il top club si fa avanti

Archiviata la convincente vittoria del San Paolo contro il Napoli, il Milan di Pioli guarda con maggiore ottimismo al futuro. Non giungono però notizie confortanti per quanto riguarda uno degli obiettivi di calciomercato di Maldini e Massara per rinforzare la rosa del ‘Diavolo’: indiscrezione dalla Spagna, rossoneri ad un passo dalla beffa,

Calciomercato, niente Milan: ‘scippo’ dalla Spagna

Non è un mistero che uno degli obiettivi di mercato del club di via Aldo Rossi, sin dalla passata sessione estiva, fosse un nuovo centrale. In tal senso, il Milan sta per registrare la beffa nella corsa all’ex difensore del Real Madrid Ezequiel Garay.

“Il Barcellona sta pensando a Garay“, ha dichiarato a ‘El Chiringuito’ il giornalista Jose Alvarez. Il difensore argentino, 34 anni, è svincolato dallo scorso luglio dopo aver vestito nelle ultime quattro stagione la maglia del Valencia.

La difesa di Koeman, dopo l’infortunio di Pique, vive un momento complicato: il Barcellona, dunque, può seriamente puntare lo svincolato Garay.

