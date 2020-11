Calciomercato Juventus, indizio social dall’obiettivo | ‘Scippo’ al Milan

Attraverso i social network arriva per la Juventus un importante indizio di calciomercato: Milan beffato dai bianconeri

Ormai i social network sono parte fondamentale della vita quotidiana, ma sono anche ottimi mezzi per il calciomercato. Infatti proprio attraverso questi la Juventus riceve l’importante indizio di calciomercato. Visita a Torino che sorprende tutti, soprattutto il Milan.

Calciomercato Juventus, Calhanoglu a Torino: la visita a Demiral è un indizio di mercato

In casa Milan continua ad essere un caso il futuro di Hakan Calhanoglu. Infatti il turco di proprietà dei rossoneri vedrà scadere il proprio contratto il prossimo giugno 2021 ed al momento l’opzione più probabile sembrerebbe essere l’addio. Uno dei club ad aver messo il calciatore nel mirino sembrerebbe essere proprio la Juventus, ed oggi da Torino arriva un importantissimo indizio di calciomercato.

Infatti quest’oggi il difensore della Juventus, Merih Demiral, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto in compagnia del compagno di nazionale Calhanoglu, proprio a Torino. A primo impatto sembrerebbe naturalmente essere una semplice visita di cortesia, ma chissà che il centrale bianconero non stia convincendo l’amico e connazionale a trasferirsi in bianconero. Sarebbe per la Juventus un’operazione importantissima a costo zero.

