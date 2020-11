Calciomercato, intreccio in Germania | Allegri torna ad allenare

Vicino al ritorno in panchina Massimiliano Allegri: da valutare l’incastro tra diverse panchine in Germania

Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare ad allenare. L’ex tecnico della Juventus è attualmente senza squadra e sarebbe contento di ripartire in un top club. In Germania sono in atto dei cambiamenti su alcune panchine, un intreccio che Allegri sta osservando da vicino vista la voglia di rimettersi in gioco.

Germania, l’intreccio che coinvolge Allegri

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘, la Federazione tedesca ha convocato una riunione d’urgenza per valutare l’operato di Joachim Loew sulla panchina della nazionale. Il 6-0 contro la Spagna ha fatto scalpore e la Federazione sta valutando l’esonero di Loew dalla panchina della Germania.

Il principale candidato per il nuovo corso della nazionale tedesca è Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco che ha conquistato il triplete la scorsa stagione e reso i bavaresi la squadra più temuta d’Europa. In caso di addio di Flick, il Bayern potrebbe puntare su Max Allegri, del quale si è già parlato nei giorni scorsi. Un incastro che, se dovesse andare in porto, porterebbe l’ex allenatore della Juve su una delle panchine più importanti d’Europa.

