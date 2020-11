Calciomercato Juventus, addio Khedira | Ecco la destinazione

Deciso l’addio di Sami Khedira dalla Juventus: il centrocampista tedesco lascerà a gennaio, ecco quale sarà la destinazione

La Juventus la scorsa estate non è riuscita a cedere tutti i suoi esuberi. Alla fine del mercato, Paratici era riuscito a cedere giocatori come Rugani e De Sciglio, ma alcuni sono rimasti a Torino, come per esempio Bernardeschi. L’ex Fiorentina, però, non è stato l’unico: anche Sami Khedira è rimasto alla Juve, ma a gennaio dovrebbe andar via.

Juventus, vicina la cessione di Khedira

Stando a quanto riportato da ‘Todo Fichajes‘, Sami Khedira è molto vicino all’addio. Il centrocampista tedesco è completamente fuori dai piani del club bianconero di Pirlo e a gennaio lascerà Torino. La squadra più interessata a Khedira è l’Inter Miami, club di David Beckham.

Beckham ha già ingaggiato Blaise Matuidi -liberatosi a zero dalla Juve l’estate scorsa- e Gonzalo Higuain. Con Khedira il club di MLS formerebbe un trio straordinario, che alzerebbe di parecchio la qualità del campionato. Il centrocampista tedesco ha già detto di sì alla sua nuova destinazione e ora l’Inter Miami attende che rescinda il contratto con la Juventus, in scadenza nel giugno 2021.

