Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Clamorosa offerta del PSG

La Juventus programma il prossimo calciomercato ma potrebbe esserci una beffa: offerta clamorosa del PSG

È stato un avvio di stagione particolare quello vissuto dalla Juventus, che ha cambiato tanto negli scorsi mesi e sta vivendo una fase di transizione. I bianconeri hanno collezionato qualche passo falso di troppo in queste prime gare e ora in Serie A il distacco dalla vetta occupata dal Milan è di quattro punti.

La Juventus è quinta in classifica ma c’è ancora tutto il tempo a disposizione per recuperare, visto che si sono giocate solo sette giornate. In Champions League invece sembra ormai a un passo la qualificazione agli ottavi di finale, visto che potrebbe bastare un successo nella sfida contro il Ferencvaros per ottenere la matematica certezza.

Calciomercato Juventus, sogno Sergio Ramos: si inserisce il PSG con una maxi offerta

I ragazzi allenati da Andrea Pirlo sono concentrati solo sul campo mentre la società continua a lavorare per programmare il futuro e cercare nuove occasioni da sfruttare nelle prossime sessioni di calciomercato.

Tra i nomi seguiti da Fabio Paratici c’è anche Sergio Ramos, che ha un contratto in scadenza con il Real Madrid nel mese di giugno e potrebbe presto salutare. Sulle sue tracce, però, ci sarebbe anche il PSG secondo ‘Le10Sport’ potrebbe mettere sul piatto cifre importanti. L’idea dei francesi infatti sarebbe quella di offrire 20 milioni all’anno per 3 anni all’attuale centrale dei ‘Blancos’.

Per offerte del genere la Juventus potrebbe tirarsi indietro in quanto sarebbe quasi impossibile superare le cifre del PSG.

