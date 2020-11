Calciomercato Juventus, acquisti flop | Attacco in diretta

La Juventus sta ricevendo diverse critiche per il calciomercato condotto in estate. Arriva l’attacco in diretta

Nel calciomercato estivo, la Juventus ha scelto di puntare su Arthur come sostituto di Pjanic e su McKennie per rinforzare il centrocampo. In fase offensiva, invece, sono arrivati Alvaro Morata e Federico Chiesa. Una campagna acquisti che ha suscitato parecchie critiche, soprattutto per l’inizio di stagione sottotono della squadra di Pirlo.

Calciomercato Juventus, l’attacco del giornalista: “Acquisti pessimi”

Massimo Franchi, giornalista di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di ‘Top Calcio 24‘ per parlare degli acquisti della Juventus della scorsa estate. Non sono mancate critiche verso Arthur e McKennie: “Arthur è un sostituto indegno di Pjanic, mentre McKennie è un giocatore normalissimo, modesto. Gli acquisti non sono stati all’altezza“.

Prosegue Franchi parlando, invece, di Morata e Chiesa: “Negli ultimi giorni sono arrivati Morata e Chiesa, che in confronto agli altri, sono dei pezzi da novanta“. Chiusura su Bernardeschi e sul mercato futuro: “Credo che il presidente Agnelli a gennaio darà un’altra strambata alla barca bianconera. Regalerei Bernardeschi, Commisso ha rifiutato il suo ritorno alla Fiorentina gratis nell’operazione Chiesa“.

