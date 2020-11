Calciomercato Milan, gioiello a metà prezzo | Ritorno di fiamma!

Il Milan lavora ai prossimi colpi in vista del 2021: c’è il ritorno di fiamma, il talento può arrivare con lo sconto

La vittoria in trasferta sul campo dell’Udinese grazie al solito Ibrahimovic ha permesso al Milan di mantenere la vetta in Serie A. Passando dal campo al calciomercato, in attesa della sfida con il Lille, Paolo Maldini è pronto a mettere nel mirino un rinforzo di spessore per la rosa di Pioli. Ritorno di fiamma e assalto: c’è lo sconto.

Calciomercato Milan, colpo dal Real: assist di Zidane

Un nome già ventilato negli ultimi giorni del mercato estivo e che, già a gennaio, rischia di tornare ad essere un nome caldo per il Milan. Occhi in casa Real Madrid dove la rivoluzione della rosa di Zidane va avanti. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, a causa della forte crisi economica che ha colpito i ‘Blancos’, il Real ha intenzione di fare cassa con la cessione di Alvaro Odriozola. Il 24enne terzino spagnolo, arrivato nell’estate 2018 dalla Real Sociedad per 40 milioni di euro, è stato ufficiosamente scaricato da Zidane.

Accostato anche all’Inter lo scorso giugno, Odriozola ha collezionato una presenza e soli 57′ in campo, durante l’attuale stagione. Le ‘Merengues’ puntano a recuperare almeno la metà di quanto speso due stagioni fa. Un affare per il Milan, i cui rapporti con il Real sono eccellenti dopo le trattative per Theo Hernandez e Brahim Diaz.

Maldini, visto il complicato riscatto di Dalot (il portoghese è in prestito secco dal Manchester United), starebbe pensando proprio ad Odriozola come nuovo terzino destro del ‘Diavolo’.

