Calciomercato Milan, ‘assist’ rinnovo | Le ultime su Ibrahimovic

Il Milan si gode il momento magico di Zlatan Ibrahimovic e lavora al rinnovo del bomber svedese: le ultime

Il Milan capolista in Serie A guarda al futuro. Un futuro che, sperano i tifosi rossoneri, possa avere ancora Zlatan Ibrahimovic a guidare l’attacco del ‘Diavolo’. In tal senso, con il contratto del gigante di Malmoe in scadenza il prossimo giugno, si aprono importanti spiragli per il rinnovo dell’attaccante: i motivi.

Calciomercato, Milan-Ibrahimovic: rinnovo più vicino

La volontà del Milan è chiara: Ibrahimovic deve essere il perno dei rossoneri anche per la stagione 2021/22. Nonostante i 39 anni, Zlatan ha dimostrato di essere decisivo più che mai ed è per questo che Maldini e Massara stanno lavorando al rinnovo fino al 2022.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro dei dirigenti milanisti con l’agente Mino Raiola. A favorire la permanenza di Ibrahimovic per un’ulteriore stagione è il decreto crescita che alleggerirebbe il Milan delle tasse sul già ricco stipendio della punta.

In questo modo, i conti (già in rosso) del ‘Diavolo’ non sarebbero ulteriormente appesantiti. Un altro anno, quindi, alle cifre attuali: per la gioia di Pioli e dei milanisti.

