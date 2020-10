Calciomercato Milan, affare in Premier | Cessione e doppio colpo!

Il Milan lavora già al prossimo mercato invernale: occhi in Premier League, Calhanoglu può portare il doppio colpo

La netta vittoria sullo Sparta Praga è già un lontano ricordo per il Milan di Pioli che lavora all’insidiosa trasferta in casa dell’Udinese. Dal calcio giocato al calciomercato, la dirigenza del ‘Diavolo’ è già all’opera per un maxi-affare già a gennaio: trattativa con il top club che vuole Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Milan, conferma e ‘colpo’ grazie a Calhanoglu

Il Manchester United ha tutta l’intenzione di puntare, già a gennaio, Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco è uno dei tasselli fondamentali per Pioli ma, senza rinnovo ( è in scadenza il prossimo giugno) sarà addio. L’ex Leverkusen può regalare la conferma del sorprendente Diogo Dalot in rossonero.

Il portoghese, arrivato in prestito secco, sarebbe una parte della contropartita per la cessione di Calhanoglu ai ‘Red Devils’. D’altro canto, lo United ha tutta l’intenzione di scaricare l’ex Ajax Donny van de Beek. L’olandese, nel mirino già della Juventus e negli ultimi giorni accostato all’Inter, ha deluso agli ordini di Solskjaer e cerca una nuova sistemazione.

A Milano andrebbe a prendere proprio il posto di Calhanoglu: la dirigenza inglese punta ad una cessione in prestito.

