Calciomercato Inter, il Real si fa avanti | È pronto a dire sì!

Novità in arrivo dalla Spagna per il calciomercato dell’Inter: il Real pronto a dare l’assalto decisivo, sì ad un passo

La sconfitta contro il Real in Champions non è l’unica nota dolente, in casa Inter. Giungono indiscrezioni dalla Spagna di un forte interessamento del club di Perez per un pilastro di Conte. I ‘Blancos’, in vista del calciomercato estivo, sono pronti a formulare una mega-offerta per regalare il top player a Zidane

Calciomercato Inter, il big verso il Real

Il confronto di Champions vinto dai ‘Blancos’ ha convinto il Real a dare l’assalto decisivo a Lautaro Martinez. Secondo ‘Don Balon’, Zidane e Perez sarebbero decisi a puntare sul ‘Toro’ per la prossima stagione. Vista l’enorme concorrenza per arrivare ad Haaland, il bomber dell’Inter balza in cima alle preferenze delle ‘Merengues’.

Lautaro è pronto a dire sì, ritenendo l’opzione Real Madrid tra le più stabili ed ambiziose anche in ottica futura. Con Benzema che tra poco più di un mese compirà 33 anni (in scadenza nel 2022) la priorità di Perez è un attaccante di spessore. Il bomber nerazzurro si è disimpegnato in modo eccellente, ieri, come perno dell’attacco di Conte vista l’assenza di Lukaku.

Il Real ha quindi l’intenzione di accelerare, approfittando della volontà del calciatore già accostato con forza al Barcellona di Messi durante l’estate.

