Calciomercato Inter, futuro Lautaro | Giornata cruciale!

Il futuro di Lautaro Martinez continua ad essere in bilico e la gara di questa sera può essere decisiva in chiave mercato!

Non è un momento facile quello che sta vivendo l’Inter, che non si aspettava di partire in maniera negativa subendo troppi risultati sgraditi in questo avvio di stagione. I nerazzurri non stanno andando benissimo in campionato e vogliono riscattarsi al più presto, ma intanto dovranno provare a risalire anche in Champions League.

Questa sera infatti ci sarà la sfida contro il Real Madrid che sarà valevole per la terza giornata dei gironi. Può essere considerata già come un sedicesimo di finale in quanto le due squadre hanno iniziato male e devono assolutamente vincere per rimettersi in corsa per raggiungere gli ottavi.

Calciomercato Inter, futuro di Lautaro in bilico: il Real Madrid lo osserva con attenzione questa sera

La sfida non sarà utile soltanto ai fini del risultato, ma anche per provare ad analizzare le prossime mosse di calciomercato. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, il Real Madrid potrebbe seguire con molta attenzione la prestazione di Lautaro Martinez.

L’argentino è chiamato a una prova importante soprattutto vista l’assenza di Romelu Lukaku e i Blancos osserveranno i suoi comportamenti perché è un calciatore che interessa alla società, e in caso di una buona prova potrebbe scavalcare alcuni obiettivi di calciomercato del Real Madrid.

Lautaro è stato seguito per diverso tempo dal Barcellona ma alla fine non si è fatto più nulla: ora potrebbe esserci un’altra big sulle sue tracce.

