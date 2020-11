Calciomercato, Inter: rottura Conte-Vidal | Scambio shock in Serie A!

Possibile l’addio anticipato di Vidal all’Inter: il cileno rompe con Conte, via allo scambio clamoroso in Serie A

Arturo Vidal e l’Inter possono dirsi addio già durante la sessione invernale di calciomercato. Il cileno e Antonio Conte sarebbero vicini alla rottura definitiva. Spunta la clamorosa idea di scambio in Serie A: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Real Madrid-Inter, Conte: “Non firmo per il pari. Su Sanchez…”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Nainggolan porta il bomber | La Fiorentina non ci sta

Calciomercato Inter, addio Vidal: scambio a sorpresa

Un’indiscrezione clamorosa e che vedrebbe Arturo Vidal lontano da Milano, già il prossimo gennaio. “Anche lui andrà via a gennaio come Eriksen e Nainggolan – spiega il giornalista – Ci sono dei contrasti. Conte lo ha voluto, ma non gli sono piaciuti certi errori in campo del cileno. A sua volta, il giocatore non ha gradito il modo di fare del tecnico”. Un clamoroso divorzio che può aprire allo scambio, a gennaio, in Serie A.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Intermediari vicini alla Juventus potrebbero offrire Aaron Ramsey che, fino ad ora, non ha convinto Pirlo. Il gallese, dunque, la pedina di scambio dei bianconeri per riportare Arturo Vidal a Torino. Il centrocampista cileno, in estate, non aveva chiuso le porte alla Juventus: “Se mi chiama Pirlo? Ho molto affetto per la Juventus e Andrea, incredibile quando giocava. Immagina ora…”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus e Inter in agguato per Busquets | Doppio scambio

Un messaggio chiaro che, a gennaio, può tornare prepotentemente di moda per la ‘Vecchia Signora’. Ramsey in nerazzurro per rivedere Vidal, ancora una volta, a Torino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio e colpo | Juve beffata grazie ad Eriksen

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sostituto Handanovic | Cifra monstre!