Calciomercato Juventus, scontenti di lusso | Scambio alla pari in Spagna

Alcuni top player di Juventus e Real Madrid sono molto scontenti della loro esperienza nei rispettivi club. Uno stato d’animo che induce Juve e Real a proporre uno scambio

Potrebbe presto verificarsi un clamoroso scambio di mercato tra due calciatori scontenti di Juventus e Real Madrid. Non tutti gli elementi dei due top club si stanno esprimendo ai massimi livelli, ecco perché l’idea sarebbe quella di trovare una sistemazione capace di rilanciare la propria carriera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Conte ma niente top | La pazza idea di Marotta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio shock per De Ligt |Trattativa ‘Galactica’

Juventus, scambio con il Real Madrid

Eden Hazard ieri sera è sceso in campo da titolare contro l’Inter. Una partita che doveva affermare il belga come uno dei migliori del Real Madrid, dopo che la sua esperienza ai Blancos è stata condizionata dagli infortuni. Così non è stato e le Merengues lo hanno sostanzialmente bocciato.

Nella Juventus, invece, lo scontento numero uno è Paulo Dybala. Il rinnovo del contratto -attualmente in scadenza nel 2022-, tarda ad arrivare e alcuni problemi fisici lo hanno tenuto fuori all’inizio della stagione. I bianconeri hanno tanta abbondanza in attacco e lascerebbero volentieri andar via ‘La Joya‘. E l’idea di effettuare uno scambio alla pari Hazard-Dybala intriga molto Juventus e Real Madrid. Un’operazione che avvantaggerebbe tutte le parti in causa, dai club ai calciatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Modric e non solo | Maxi affare e Juventus ko

Calciomercato Inter, bomba Messi | C’è l’offerta: i dettagli