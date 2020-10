Calciomercato Inter, scambio col Real Madrid | Juventus beffata

L’Inter beffa la Juventus: è in corso infatti uno scambio con il Real Madrid per un giocatore che i bianconeri seguono da tempo. Le ultime.

L’esperienza di Christian Eriksen all’Inter è stata negativa, almeno finora. Il trequartista danese ha visto poco il campo da gennaio scorso, sessione di mercato in cui è approdato in nerazzurro. Conte ha spesso puntato su altri calciatori, dunque Eriksen è intenzionato a chiedere la cessione. Una decisione che creerebbe un intreccio di mercato con Real Madrid e Juventus.

Inter, Marcelo per Eriksen: Juventus beffata

Nel mercato invernale il Real Madrid ci proverà per Christian Eriksen. Isco è in uscita e alla Casa Blanca serve un trequartista. L’Inter valuta il danese circa 40 milioni di euro, ma il Real potrebbe inserire nell’operazione il cartellino di Marcelo -valutato sui 15 milioni- più 28 milioni di conguaglio. Il club nerazzurro in questo modo si assicurerebbe un rinforzo serio sulla fascia sinistra e il Real cederebbe il brasiliano che non rientra più nei piani di Zidane.

Una trattativa che farebbe contenti tutti, tranne la Juventus. Una vera e propria beffa per il club bianconero, che ha da tempo messo nel mirino Marcelo.

