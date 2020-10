Calciomercato Juventus, il pupillo segue Allegri | Assalto Real

Massimiliano Allegri potrebbe essere il candidato numero uno per la panchina del Real: Zidane in bilico. Assalto Real per il pupillo

Non vede l’ora di rimettersi al lavoro: Massimiliano Allegri sarebbe finito sempre nel mirino del Real Madrid come alternativa di Zinedine Zidane. L’allenatore francese potrebbe essere sollevato dall’incarico dopo un inizio di stagione non al top.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro idea Real con Allegri

E così l’allenatore livornese potrebbe tornare a lavoro dopo tanti mesi di inattività: nelle scorse settimane lo stesso Allegri avrebbe svelato di essere pronto per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera ricca di successi alla guida dei bianconeri.

Inoltre, anche il terzino brasiliano della Juventus, Alex Sandro, potrebbe seguirlo in questa nuova possibile gestione. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane. Al momento il giocatore sudamericano è ancora ai box per infortunio e non ha fatto ancora l’esordio stagionale con la successivamente scoperta di Frabotta sul versante mancino.

Il Real Madrid continua a monitorare Allegri per il post Zidane, ma non ci sarebbe soltanto l’allenatore italiano per il futuro dei madrileni.

