Un’operazione incredibile quella che prova la Juventus. L’obiettivo è triplo: mettere le mani su uno dei migliori giocatori italiani, liberarsi di un esubero e fare plusvalenza

Bernardeschi può durare alla Juventus al massimo un altro anno. Il classe ’94 di Carrara è sul calciomercato da un anno e mezzo se non di più, ma Paratici e soci non sono riusciti a trovare un acquirente. O meglio, un acquirente ‘gradito’ al classe ’94 di Carrara e in grado di far realizzare una plusvalenza alla società presieduta da Andrea Agnelli. ‘Missione’ fallita, coi bianconeri che ci riproveranno a gennaio o più verosimilmente nella prossima sessione estiva, con maggiori possibilità di successo.

Bernardeschi verrà riproposto a diversi club europei, a cominciare da quelli italiani. A tal proposito, nuove indiscrezioni di mercato rifanno il nome della Roma ora targata Friedkin, alla quale è stato accostato spesso e volentieri nei mesi passati. Le voci che circolano parlano senza mezzi termini di un tentativo, l’ennesimo di scambio con i giallorossi: l’ex Fiorentina, appunto, in cambio di Lorenzo Pellegrini appena ‘celebrato’ in Spagna dal quotidiano di stampo madrileno e madridista ‘As’.

“E’ l’erede di Totti“, in quanto a simbolo di romanità e per il forte legame che ha con la Roma, club dove è nato e per il quale fa il tifo fin da bambino. La società capitolina non intende però privarsene, quindi la proposta – se confermata nei fatti – verrebbe di sicuro respinta in maniera netta, mandando a monte il piano della Juve. Un piano con obiettivo triplo: mettere le mani su uno dei migliori calciatori del calcio italiano, liberarsi di un esubero e realizzare una corposa plusvalenza considerato che lo scambio sarebbe sui 40 milioni di euro.

