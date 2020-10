Coronavirus, Juventus in ansia | Ronaldo è ancora positivo

Nessuna novità positiva in casa Juventus per quanto riguarda Cristiano Ronaldo: il nuovo test ha cui si è sottoposto il portoghese ha dato esito positivo

Non arrivano buone notizie da casa Juventus per quanto riguarda la questione Cristiano Ronaldo. Il portoghese, riferiscono dall’ambiente bianconero, risulta ancora positivo al Coronavirus. L’attaccante ha appreso della propria positività lo scorso 13 ottobre ed attualmente sta scontando la propria quarantena a Torino dopo essere rientrato dal Portogallo. CR7, a causa della positività, ha dovuto saltare la sfida contro la Svezia in nazionale e anche quelle contro Crotone e Dinamo Kiev.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ‘caso’ Ronaldo | Spadafora al contrattacco!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sgarbo Mendes | Firma vicina!

Juventus, Ronaldo ancora positivo al Coronavirus

Ora il portoghese, il cui rientro in Italia ha creato non poche polemiche con il ministro dello Sport Spadafora, potrebbe dover rinunciare anche alla sfida contro il Barcellona, valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Il nuovo tampone effettuato in giornata ha infatti dato esito positivo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La Juventus si augura che il campione lusitano possa guarire quanto prima per essere presto a disposizione di Andrea Pirlo. Il club bianconero diramerà comunicati ufficiali soltanto in caso di esito negativo del tampone.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Cruciani su Ronaldo | “Fa quello che c…o vuole”

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ‘bufera’ Cristiano Ronaldo | Ecco cosa rischia