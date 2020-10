Calciomercato Juventus, salta la panchina | Futuro in bianconero!

L’inizio di stagione della Juventus di Andrea Pirlo non ha convinto tutti e occhio agli ultimi rumors di calciomercato. Per i bianconeri, infatti, potrebbe tornare di moda un allenatore inseguito a lungo

L’arrivo di Pirlo sulla panchina della Juventus ha raccolto diversi pareri contrastanti tra loro. Il tecnico, infatti, sta ottenendo dei buoni risultati sul campo, ma con qualche passo falso e senza convincere del tutto, come avvenuto nella trasferta contro il Crotone. Per questo motivo, molti invocano ancora una volta un nome già affermato e di alto livello che possa guidare la squadra ai successi tanto cercati in campo italiano e europeo.

Calciomercato Juventus, torna di moda Zidane

L’assist ai bianconeri potrebbe arrivare dal Real Madrid. Il brutto KO degli spagnoli in casa, alla prima giornata di Champions League e subito dopo la terribile sconfitta in Liga, ha aperto nuovi scenari in casa Blancos. Il mandato di Zinedine Zidane potrebbe giungere al termine, come riporta “Calciomercato.it”, con Pochettino che potrebbe prendere il posto del francese in panchina. In questo caso, il tecnico potrebbe diventare nuovamente il principale candidato per guidare la Juventus di Agnelli. Al momento si tratta, però, solo di ipotesi di mercato.

