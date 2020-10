Calciomercato Juventus, sgarbo Mendes | Firma vicina!

Il calciomercato della Juventus può vedere una beffa per il gioiello seguito dai bianconeri: Mendes lavora al rinnovo

Archiviata la vittoria in Champions contro la Dinamo Kiev e in attesa di sfidare l’Hellas Verona nel posticipo domenicale, la Juventus guarda al futuro. In ottica calciomercato, sembra destinato a sfumare uno dei sogni di mercato della ‘Vecchia Signora’: Jorge Mendes allontana il gioiello dai bianconeri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo low-cost | Assalto in casa Real

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘scippo’ a Guardiola | Colpo a zero

Calciomercato, Juventus lontana: Mendes vuole il rinnovo

Non giungono buone notizie dalla Spagna per il mercato bianconero. Jorge Mendes, agente tra gli altri di Cristiano Ronaldo, starebbe spingendo per il rinnovo di Ansu Fati. Il giovane talento del Barcellona è stato accostato alla ‘Vecchia Signora’ durante l’estate anche grazie agli eccellenti rapporti con il suo agente. Adesso Mendes, però, secondo ‘Sport.es’, avrebbe accelerato i contatti con la dirigenza del Barcellona per il rinnovo del classe 2002.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Dopo i rinnovi, con adeguamento, di Pique, Ter Stegen, Lenglet e de Jong, anche il 17enne attaccante spagnolo seguirà dunque questo percorso. In scadenza nel 2022, Mendes lavora ad un corposo aumento d’ingaggio, con Fati che spinge per la permanenza al Barcellona. Il giocatore è entusiasta del trattamento ricevuto in Catalogna e non intende muoversi nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Milan spiazzato | Offerta per il difensore!

Juventus, dunque, vicinissima alla beffa: Mendes è pronto a blindare in blaugrana il gioiello di origini guineane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dybala all’Inter: scambio pazzesco

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, niente Inter | Colpo a gennaio!