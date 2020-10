Calciomercato Juventus, flop Pirlo | Mendes ‘porta’ il nuovo allenatore

Nome clamoroso per la panchina della Juventus, in caso ovviamente di flop e conseguente addio di Andrea Pirlo

Non è iniziata col piede giusto l’avventura di Pirlo alla guida della Juventus. Numeri e gioco poco esaltanti, con il brutto pareggio in quel di Crotone che ha già dato il via a indiscrezioni sul futuro della panchina bianconera. A meno di cataclismi, la società presieduta da Andrea Agnelli manterrà Pirlo almeno fino al termine della stagione, quando si potranno tirare delle somme definitive sul suo operato e i risultati ottenuti. In caso di flop, il cambio sarebbe però inevitabile. Per l’eventuale sostituzione di Pirlo, occhio a Jorge Mendes. Già, proprio al potente agente di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, l’ex Inter per il post Pirlo

Il boss della ‘Gestifute’ è già attivissimo sul calciomercato, in particolare per trovare una nuova grande sistemazione ad uno degli allenatori più promettenti d’Europa: Sergio Conceiçao. Al Porto ha vinto tanto e convinto, mostrando grande carattere che gli è valso l’illustre paragone con Mourinho. L’ex esterno dell’Inter è in scadenza di contratto a giugno, ma soprattutto uno ambizioso che vuole adesso compiere il salto di qualità.

‘Todofichajes’ ipotizza un suo approdo al Valencia, club ‘amico’ proprio di Mendes lasciando però aperti altri scenari, altre piste come quella, appunto, che conduce alla Juve.

