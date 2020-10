Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Real Madrid | Le ultime

Possibile operazione di mercato tra Juventus e Real Madrid: i bianconeri hanno intenzione di acquistare due calciatori dalle Merengues. Ecco le ultime.

Il Real Madrid potrebbe presto rivoluzionare la rosa visti gli scarsi risultati nelle ultime partite. La Juventus è sempre molto attenta agli sviluppi del calciomercato in Europa e, dunque, anche ai movimenti in uscita che vorranno fare i Galacticos. L’obiettivo è vincere la Champions League e puntare su calciatori che in Europa hanno vinto è la miglior soluzione secondo la proprietà bianconera.

Juventus, Marcelo e Isco dal Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘Don Diario‘, portale vicino alle vicende del Real Madrid, la Juventus vuole piazzare un doppio colpo dai Blancos. Gli obiettivi sono quelli di Marcelo ed Isco, da tempo nel mirino del club bianconero. I due sono in uscita e la Juve starebbe preparando un’offerta per gennaio. Sarebbero infatti pronti 40 milioni di euro per il fantasista spagnolo, mentre Marcelo, finito al centro delle critiche, potrebbe liberarsi dai ‘Blancos’ a parametro zero.

Isco andrebbe ad alzare di molto la qualità del centrocampo, offrendo a Pirlo la possibilità di gestire meglio il possesso palla. Marcelo, invece, diventerebbe il padrone della fascia sinistra. La Juventus per ora è in attesa di piazzare la zampata decisiva.

