Calciomercato Juventus, futuro Camavinga | Arriva la sua decisione!

La Juventus segue Eduardo Camavinga, uno dei calciatori più promettenti in circolazione. Arriva la sua decisione in merito alla nuova squadra

È stata una sessione di calciomercato di rivoluzione per la Juventus, che dopo l’eliminazione deludente in Champions League contro il Lione ha deciso di cambiare quasi tutto. Per prima cosa è stato esonerato il tecnico Maurizio Sarri per fare spazio al debuttante Andrea Pirlo, poi sono stati effettuati diversi cambi nella squadra.

Per prima cosa Fabio Paratici è stato impegnato a ringiovanire la rosa che aveva ormai raggiunto un’età media troppo elevata. Sono stati acquistati diversi giovani promettenti ma il lavoro dei bianconeri potrebbe non finire qui e ci sarebbero già diversi colpi in mente per il futuro.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Camavinga preferisce il Real Madrid

Uno degli obiettivi più importanti per il centrocampo sembrerebbe essere Eduardo Camavinga, giocatore classe 2002 che sta stupendo tutti con la maglia del Rennais. Sulle sue tracce però non ci sono solo i bianconeri e c’è il rischio beffa dal Real Madrid: secondo ‘Defensa Central’ il calciatore potrebbe preferire i Blancos.

Tre i motivi particolari che potrebbero influenzare la sua scelta. In primis nella Juventus troverebbe più concorrenza a centrocampo rispetto al club spagnolo, nel quale solo Casemiro sembrerebbe titolarissimo. In più Camavinga ha ottimi rapporti con i compagni di nazionale Mendy e Varane e come ultimo motivo ci sarebbe anche la presenza di Zidane.

Il tecnico francese potrebbe fare la differenza nella scelta del nuovo club da parte del giovane Camavinga che sta impressionando tutta Europa.

