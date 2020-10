Calciomercato Milan, ‘erede’ Ibrahimovic | Suggestione dal Real Madrid

Zlatan Ibrahimovic potrebbe vivere il suo ultimo anno con la maglia del Milan ed i rossoneri pensano ad un possibile erede: dal Real Madrid la suggestione

Dopo aver sconfitto il Coronavirus, Zlatan Ibrahimovic si prepara ad affrontare il derby di domenica 18 contro l’Inter. Per lo svedese però, questo potrebbe essere l’ultimo anno in rossonero, così il Milan inizia a cercare un possibile erede nel calcio europeo. Ipotesi dal Real Madrid per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, Modric non rinnova con il Real Madrid: può essere l’erede di Ibrahimovic

Gli anni passano ma Zlatan Ibrahimovic non perde mai il senso del gol. Anche quest’anno in due partite giocate tra Serie A ed Europa League, ha messo a segno ben 3 gol. Però questa in corso potrebbe essere l’ultima stagione in maglia rossonera, o addirittura della sua carriera. Così, per raccogliere la sua eredità, il Milan starebbe pensando a Luka Modric del Real Madrid.

Il centrocampista croato infatti sembrerebbe lontano dal rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid, che scadrà a giugno prossimo. Per questo motivo i rossoneri starebbero pensando a lui come possibile nuovo leader per guidare la squadra dalla prossima stagione. Un’operazione sicuramente non semplice, ma che qualora andasse in porto, assicurerebbe al club milanista un grande giocatore con enorme esperienza europea.

