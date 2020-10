Milan, Ibrahimovic guarito dal Coronavirus | Annuncio UFFICIALE

In casa Milan arrivano buone notizie sulla questione Coronavirus: Ibrahimovic è guarito, c’è l’annuncio ufficiale tramite social

I calciatori positivi al Coronavirus in Serie A continuano ad aumentare e lo spettro di una nuova sospensione del campionato torna ad aleggiare. Nel frattempo però, buone notizie arrivano dal Milan. Infatti, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato sul proprio profilo Twitter di essere guarito dal Coronavirus. Il calciatore svedese, dopo aver avvisato il virus lo ha sconfitto, anche se l’ufficialità in casa Milan deve ancora arrivare. Le parole del rossonero sono state: “Sei guarito! Puoi uscire”. Un’ottima notizia dunque anche per Stefano Pioli in vista del derby del prossimo 17 ottobre.

