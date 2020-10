Calciomercato Juventus, suggestione clamorosa | Giro di poltrone col PSG

Possibile giro di poltrone con il Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione: il calciomercato della Juventus potrebbe avere una nuova guida.

Dopo aver vissuto la sede di Parigi per due anni, dal 2011 al 2013, Leonardo ha deciso di tornare al Paris Saint-Germain da poco più di un anno: dalla sessione di mercato estiva del 2019, il dirigente brasiliano ha portato in Ligue1 giocatori come Keylor Navas, Ander Herrera, Pablo Sarabia, Mauro Icardi e Idrissa Gueye, portando il PSG a una finale di Champions League. Adesso, però, lo scenario per il futuro non è più così certo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici out | Maxi-offerta: c’è la data dell’addio

Calciomercato Juventus, suggestione dalla Ligue1

Quest’estate, nonostante il Covid-19 e le difficoltà a operare serenamente sul mercato, Leonardo ha saputo chiudere accordi per Moise Kean, Alessandro Florenzi, Rafinha e Danilo Pereira, arrivati al PSG per tentare di andare ancora più a fondo nella Champions League, vincendola stavolta. Eppure, secondo le indiscrezioni raccolte da Tuttosport, il futuro del dirigente ex Milan potrebbe essere lontano da Parigi, con Fabio Paratici pronto a prendere il suo posto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici alla Roma con l’ex bianconero | I dettagli

D’altronde il futuro del CFO bianconero non è così saldo come si crede e al termine di questa stagione potrebbe arrivare la separazione paventata già negli scorsi mesi. A compiere il tragitto inverso potrebbe essere, a questo punto, proprio Leonardo che dopo aver lavorato al Milan potrebbe decidere di prendere il posto di Paratici. I due si scambierebbero così le posizioni e i ruoli, avviando una nuova avventura e un nuovo capitolo della loro vita. In particolar modo per il dirigente verdeoro il passaggio in bianconero potrebbe rappresentare una svolta importante, soprattutto dopo aver legato la propria carriera in Italia ai colori del Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba a parametro zero | Il piano di Paratici