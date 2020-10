Calciomercato Juventus, Paratici out | Maxi-offerta: c’è la data dell’addio

Paratici e la Juventus sono pronti a separarsi: il direttore sportivo bianconero cerca una nuova avventura.

Il futuro di Fabio Paratici alla Juventus non è più sicuro come un tempo: il direttore sportivo bianconero potrebbe essere in cerca di una nuova avventura, soprattutto a fronte delle proposte arrivate sempre in Serie A, che spingerebbero il dirigente a cercare una nuova esperienza senza però dover lasciare il campionato che meglio di tutti conosce e nel quale ha lavorato dal 2005 in avanti.

Calciomercato Juventus, Paratici al capolinea

La Roma, d’altronde, è sul profilo di Paratici da tempo e stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, nelle prossime settimane giallorossi offriranno a Paratici un ricco triennale da due milioni. La data dell’annuncio della separazione potrebbe essere nel corso del prossimo CdA della Juventus, che anticiperà di qualche mese la fine del contratto del direttore sportivo, in forza alla Vecchia Signora fino al prossimo giugno.

L’assemblea è convocata per il giorno 15 ottobre, data in cui all’ordine del giorno sono previsti alcuni interventi e discussioni circa le remunerazioni e le rispettive politiche.

