Calciomercato Milan, Calhanoglu via a gennaio | Scelto il sostituto

Si fa largo l’ipotesi cessione a gennaio per Calhanoglu. Il Milan avrebbe già trovato il sostituto, anche lui in scadenza 2021 proprio come il trequartista turco.

Il Milan è alle prese con varie trattative per i rinnovi dei contratti dei propri gioielli. Non solo Donnarumma, anche Hakan Calhanoglu è in scadenza 2021 e sta trattando con il club rossonero per cercare un accordo. Al momento c’è distanza ed è possibile che non si riesca a trovare la giusta soluzione che accontenti entrambe le parti. In tal caso, il Milan potrebbe puntare su un altro giocatore in scadenza, proveniente dalla Ligue 1.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al talento | Duello con il Real

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, carta Douglas Costa | Colpo dal Bayern

Milan, Draxler per sostituire Calhanoglu

Come Calhanoglu, anche il contratto di Julian Draxler scadrà nel giugno 2021. Al Paris Saint-Germain questa stagione è già sceso in campo 5 volte, segnando 2 gol e siglando altri 2 assist. Un bottino molto interessante, per un giocatore che non è un titolarissimo dei parigini, ma che si è sempre saputo ritagliare il suo spazio.

Nel caso il Milan non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo del 10 turco, i rossoneri potrebbero cederlo a gennaio e puntare su Draxler. Già vicino all’approdo in Italia ai tempi del Wolfsburg, il tedesco dovrebbe ridimensionare i suoi 7,2 milioni di euro d’ingaggio che percepisce a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, divorzio Sarri-Juventus | Pronto il primo colpo giallorosso

Calciomercato Serie A, suggestione Ozil! La big ci pensa