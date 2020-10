La Juventus vuole proseguire il piano di rinnovamento. A centrocampo Pirlo vuole un rinforzo di peso, tentativo in casa del Milan: ecco tutti i dettagli

Oltre che abbassare il monte ingaggi, sempre il più alto della Serie A e dell’intero calcio italiano nonostante l’addio a qualche esubero, la Juventus intende proseguire nell’opera di rinnovamento e ringiovanimento della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. In vista del calciomercato di gennaio, il tecnico può chiedere alla società di intervenire sia per dargli una alternativa ad Alex Sandro che per aggiungere forza fisica e capacità di inserimento negli spazi al reparto di centrocampo. A tal proposito si vocifera di un tentativo in casa del Milan.

Calciomercato Juventus, tentativo per Kessie: il Milan rilancia con un altro scambio

Secondo indiscrezioni, Paratici e soci avrebbero chiesto ai rossoneri il cartellino di Franck Kessie. Il 23enne ivoriano è in scadenza nel giugno 2022 e ci sono difficoltà per il rinnovo come del resto per i contratti di Donnarumma e Calhanoglu, quest’ultimi però a termine fra soli otto mesi. Alla società targata Elliott pare sia stato proposto uno scambio alla pari – da 28 milioni e plusvalenze annesse – con Federico Bernardeschi, il quale non rientra nei piani di Pirlo che invece stima molto Kessie. Da Milanello giunto un no secco, però allo stesso tempo anche una apertura alla vendita dell’ex Atalanta, uno dei punti di forza della formazione di Pioli.

Sembra che ci sia stata una controfferta di scambio con Merih Demiral, per la Juve intoccabile ma che al Milan farebbe tanto comodo per alzare il livello del reparto arretrato.

