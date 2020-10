Calciomercato Milan, ‘caccia’ al difensore | Contatti avviati per gennaio

Il Milan ha avviato i contatti per l’acquisto a gennaio di un difensore centrale. Nei prossimi mesi Paolo Maldini potrebbe sfoderare l’assalto decisivo

Il Milan è alla costante ricerca di un difensore centrale, dopo non aver concluso alcun acquisto negli ultimi giorni di mercato. I rossoneri, dunque, stanno pensando di trovarne uno in questo periodo per poi formalizzare la trattativa durante la sessione invernale a gennaio. Insomma, i nomi sono diversi, ma Paolo Maldini avrebbe individuato il profilo giusto che fa al caso del progetto che sta portando avanti la società.

Milan, Milenkovic nel mirino

Il giocatore a cui il Milan sembra fortemente interessato è Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 e nel prossimo mercato di gennaio potrebbe partire. Il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare con la viola e il Milan tenterà l’affondo decisivo già a gennaio.

L’idea di Maldini è quella di garantire a Stefano Pioli dei calciatori giovani, ma allo stesso tempo in grado di avere gli attributi giusti per imporsi nel Milan. Milenkovic ha queste caratteristiche e la Fiorentina, che proverà di certo a trovare l’intesa per il rinnovo, si è già cautelata con l’acquisto di Lucas Martinez Quarta dal River Plate.

