Nella storia di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, c’è un clamoroso retroscena: il portoghese fu vicino ad approdare al Lione

La Juventus due anni fa ha messo a segno uno dei più grandi colpi della sua storia, ovvero l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Sul fenomeno portoghese però, dopo anni, spunta un clamoroso retroscena. Era vicino ad approdare in Francia.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo a zero a sorpresa | Beffa per i rivali

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, sacrificio Dybala | ‘Finanzia’ il colpo dal Barcellona

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, niente rinnovo | Top player da Barcellona!

Calciomercato Juventus, Lacombe svela: “Ronaldo occasione persa”

Un vero e proprio fenomeno del calcio Cristiano Ronaldo, calciatore che in carriera ha vinto tutto e che ogni squadra vorrebbe. Il portoghese prima di approdare alla Juventus ha giocato principalmente in tre squadre, ovvero Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid. Sul suo passato prima di approdare nei ‘Red Devils’, esce fuori un curioso retroscena svelato da Bernard Lacombe in un’intervista a ‘Le Parisien’.

Infatti, secondo quanto riportato dall’ex allenatore francese, quando Ronaldo aveva solamente 17 anni, anche il Lione, da lui allenato, aveva messo gli occhi su di lui. Proprio Lacombe andò a vederlo giocare e rimase estasiato dal suo talento, però il prezzo del portoghese era già molto alto per la sua età: “Era già costoso, ma a pensarci bene, è davvero un’occasione persa. Sapevamo già che sarebbe stato un grande giocatore. Avevo parlato un po’ con lui dopo la partita, era un ragazzo con la testa sulle spalle. Sapeva già dove voleva andare. Non mi sorprende vedere ancora oggi la sua forma atletica a 35 anni”. Alla fine fu lo United ad acquistare il fenomeno, con un assegno da 19 milioni di euro. Lacombe ancora oggi ripete come quella di acquistare uno dei calciatori più forti al mondo fosse stata una vera occasione persa, di quelle che capitano una sola volta nella vita.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, confessione in diretta: “Potevo tornare!”